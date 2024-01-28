Мельбурн, Австралия, 28 января, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев уступил в пяти сетах со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6 22-летнему итальянцу Яннику Синнеру в финале открытого чемпионата Австралии по теннису Australian Open 2024. Матч проходил 28 января в Мельбурне.

IMAGO/Paul Zimmer/Global Look Press Даниил Медведев

Для его оппонента победа в финале турнира Большого шлема стала первой в карьере.

Финальный поединок прошёл на арене Рода Лэйвера. Матч продлился 3 часа и 46 минут. Медведев 11 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12 заработанных.

На счету Синнера 14 эйсов, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Этот финал для Медведева стал третьим на турнире Australian Open.

Как сообщало ИА Регнум, Медведев в полуфинале Australian Open встречался с представляющим Германию Александром Зверевым. Первые два сета проиграл, но затем трижды победил и вышел в финал.

Синнер в полуфинале неожиданно выбил из турнира первую ракетку мира Новака Джоковича. До этого сербский теннисист никогда не проигрывал на Australian Open, победив в нём десять раз.

В свою очередь, экс первая ракетка мира Борис Беккер, прогнозируя исход финала, называл фаворитом решающей встречи именно Синнера. Беккер пришёл к такому мнению, исходя из того, что Медведев на пути к финалу турнира потратил больше времени на корте, чем его итальянский соперник.