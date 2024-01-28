Лондон, 28 января, 2024, 16:09 — ИА Регнум. От 20 до 30% личного состава украинской армии страдают острыми психическими расстройствами, чему способствует участие в военных действиях. Об этом 27 января написала британская газета The Times со ссылкой на доклад неправительственной организации.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что в ряды ВСУ набирают психически нездоровых лиц, а также страдающих алкоголизмом и наркоманией, потому что контроля за состоянием украинских мобилизованных практически нет.

При этом в зоне боевых действий сложилась такая обстановка, что у здоровых до этого момента людей с не очень устойчивой психикой на фоне стресса появляются расстройства, а работы психологов с личным составом, особенно в простых подразделениях ВСУ, фактически нет, говорится в публикации.

По мнению авторов статьи, после окончания конфликта от 3 до 4 млн жителей Украины из числа военных и гражданских потребуется психологическая помощь, а таких специалистов в стране крайне мало.

Украинский волонтёр Елена Толкачёва в беседе с британскими журналистами заявила, что Киев не занимается этим вопросом, а в Генштабе ВСУ не понимают масштаба проблемы. Как считают авторы материала, со временем украинская армия может превратиться в огромное сборище неуправляемых психопатов.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря 2023 года агентство Reuters написало, что бойцы ВСУ стали чаще страдать от психологических травм и не в состоянии справиться со стрессом на поле боя. Как отметил работающий с украинскими военными психотерапевт Олег Хуковский, люди для сохранения здоровой психики могут находиться на фронте не более 45 дней, однако в нынешней ситуации бойцы ВСУ проводят на передовой гораздо дольше.

Экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук 30 октября 2023 года сообщил, что побывавшие на фронте бойцы ВСУ часто пытаются снять стресс алкоголем и наркотиками, а потом становятся психически неустойчивыми. Он уточнил, что у них «сносит крышу», причём есть госпитали, фактически забитые такими пациентами.