Мельбурн, Австралия, 28 января, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Итальянский теннисист Даниил Медведев взял третий и четвёртый сеты в финале открытого чемпионата Австралии по теннису Australian Open 2024, таким образом сравняв счёт по партиям. Матч проходит 28 января в Мельбурне.

AP/TASS Итальянский теннисист Янник Синнер

После проигранных двух первых партий Янник Синнер взял верх в третьей и четвёртой партиях с одинаковым счётом 6:4.

Первые два сета в матче остались за Медведевым. Россиянин взял верх в обоих партиях со счётом 6:3.

Начался пятый решающий сет, победитель которого выиграет весь матч.

Третья ракетка мира Медведев в полуфинале с представляющим Германию Александром Зверевым первые два сета проиграл, но победил в трёх и вышел в финал.

Синнер, занимающий четвёртое место в мировом рейтинге, в полуфинале выбил из турнира первую ракетку мира Новака Джоковича, что стало сенсацией, так как сербский теннисист до этого никогда не проигрывал в Australian Open, победив в нём 10 раз.

Экс-первая ракетка мира Борис Беккер назвал фаворитом финала Синнера. Беккер пришёл к такому мнению, так как Медведев на пути к чемпионству в австралийском турнире потратил больше времени на корте, чем его итальянский соперник.