Санкт-Петербург, 28 января, 2024, 15:03 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге скончался художественный руководитель Театра имени В. Ф. Комиссаржевской Виктор Новиков. Об этом 28 января сообщили его дочь Катерина Новикова.

Алексей Даничев/РИА Новости Художественный руководитель театра имени В. Ф. Комиссаржевской Виктор Новиков

Новиков скончался на 81-м году жизни. Совсем недавно исполнилось 55 лет его служения театру ― в нём он работал с 1968 года.

«Два часа назад папа ушёл. Умер дома, болел, но еще позавчера ходил в театр», ― рассказала в беседе с ТАСС дочь Новикова.

Виктор Новиков родился 23 марта 1943 года в городе Пугачёве в Саратовской области. В 1966 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии по специальности «театровед». Затем работал литературным редактором комбината производственных предприятий Ленинградского отделения Музыкального фонда СССР, редактором городского отдела Ленконцерта.

В Драматический театр имени Комиссаржевской Новиков пришёл в 1968 на должность помощника главного режиссёра по литературной части. В 1992 году стал художественным руководителем театра.

В 1987 году Новикову присвоили звание заслуженного работника культуры России, в 1999 году ― заслуженного деятеля искусств России.

Как отметили на сайте театра, за четверть века Новиков сумел поднять престиж профессии. О редком умении Новикова хранить дружбу ходили легенды. Он дружил с Иосифом Бродским и Михаилом Барышниковым.