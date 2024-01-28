Москва, 28 января, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Маленькая панда Катюша из Московского зоопарка достаточно окрепла и начала проявлять характер. Кадры «несогласия» детёныша с требованиями матери опубликовала генеральный директор столичного зоопарка Светлана Акулова в Telegram-канале.

Кадр из видео

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Маме Диндин становится всё сложнее справляться с непоседой. На кадрах она пыталась утащить детёныша с любимой деревянной лестницы. Но малышка упёрлась изо всех сил и не хотела идти в экспозиционный вольер. В итоге она добилась своего и осталась в комнате с игрушками.

«Не пойду!.. Иногда кончается терпение даже у самых мудрых мам», — шутливо подписала видеоролик Акулова.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа в Московском зоопарке родился первый детёныш большой панды. Родителей малышки-панды Жуи и Диндин привезли в Москву в 2019 году — в честь 70-летия установления дипотношений между Россией и Китаем.

19 декабря маленькая панда начала ходить. Сотрудники зоопарка отметили, что ей это далось непросто. Сначала животное усердно пыталось приподняться, потом встало на лапы, сделало один шаг и упало на пол.

В конце декабря малышка поиграла со своей первой игрушкой — яркой оранжево-зелёной верёвкой, завязанной на конце большим круглым узлом. Она сначала обнюхала новую игрушку, затем попыталась её погрызть, но получилось только послюнявить. Весь процесс занял не больше десяти секунд. После попытки поиграть детёныш отошёл в сторонку и попробовал спуститься по скату около 8 см, но пока не справился с задачей.

Жители Москвы 3 января выбрали для маленькой панды имя Катюша.