Москва, 28 января, 2024, 14:54 — ИА Регнум. На будущей неделе президент России Владимир Путин проведёт совещание по развитию новых регионов и будет заниматься вопросами военно-промышленного комплекса, сообщил 28 января журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.

Сергей Батурин / РИА Новости

В понедельник, 29 января, Путин и находящийся с визитом в России президент Белоруссии Александр Лукашенко проведут заседание Высшего государственного совета Союзного государства.

Также президент на неделе будет заниматься вопросами оборонного комплекса и проведёт совещание по социально-экономическому развитию новых российских регионов. Кроме того, он проведёт мероприятия в статусе кандидата на должность президента России.

Как сообщало ИА Регнум, 25 января в Калининграде во время встречи со студентами Путин заявил о важности помощи новым регионам России — Донбассу, Херсонской и Запорожской областям. Он отметил, что для этих регионов важны как финансовая помощь, так и работа волонтёров — «от человека к человеку, от сердца к сердцу».

Министр обороны России Сергей Шойгу 26 января на едином дне приёмки военной продукции поручил предприятиям военно-промышленного комплекса увеличить производственные мощности, чтобы производить больше перспективного оружия.