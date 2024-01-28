Москва, 28 января, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 28 января дал старт эксплуатации нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде. Глава государства совместно с президентом Белоруссии Александром Лукашенко поучаствовали в церемонии старта по видеосвязи.

РИА Новости/Никита Назаров

«Пожалуйста, прошу вас. Разрешаю», — ответил Путин на просьбу оператора разрешить передачу управления новым комплексом.

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Президент поздравил всех причастных с совершившимся событием, и прозвучали аплодисменты.

«Желаем, чтобы всё шло штатно. Знаю, что на станции предусмотрены и модули, связанные с поддержанием здоровья, спортивные модули. Даже, по-моему, операционная там есть. Я исхожу из того, что этим не придётся воспользоваться никогда, а вы будете пользоваться системами поддержания здоровья», — заявил Путин в заключение церемонии.

Как отметил президент, в этом направлении запланировали такое же сотрудничество российских и белорусских специалистов, как и по всем другим направлениям, и что им на станции предстоит выполнять тяжёлые, но значимые задачи.

«Восток» — российская антарктическая научная станция, единственная российская внутриконтинентальная. Станцию основали в декабре 1957 года во время 2-й Советской Антарктической экспедиции и назвали в честь парусного шлюпа «Восток», одного из кораблей антарктической экспедиции 1819–1821 годов. Ложе ледника под станцией находится на отметке примерно 200 м ниже уровня моря. У России на сегодняшний момент — самое большое представительство в Антарктиде в количестве десять станций, пять круглогодичных и пять сезонных. «Восток» — единственная станция, находящаяся в центре континента и расположенная вблизи Южного геомагнитного полюса Земли.