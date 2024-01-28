Москва, 28 января, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин может посетить новый зимовочный комплекс станции «Восток» в Антарктиде. Об этом он заявил 28 января во время церемонии ввода комплекса в эксплуатацию по видеосвязи.

Кадр из видео Владимир Путин во время церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде

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Вместе с российским лидером в открытии комплекса принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он предложил вместе посетить станцию.

«Владимир Владимирович, может, когда-нибудь махнём? Интересно», — сказал белорусский лидер.

Путин шутливо согласился.

Лукашенко также сообщил, что в открытии нового комплекса также планировали участвовать белорусские полярники, станция которых находится в 20 км от «Востока», но этому помешала плохая погода. Он также подчеркнул, что Россия является бесспорным лидером в исследовании Антарктиды.

Путин в ходе приветственного слова отметил, что в период с 2025 по 2027 год на исследование Антарктиды нужны многомиллиардные вложения. Президент пообещал, что правительство примет положительное решение по этому вопросу.

Российский лидер также напомнил, что «Восток» находится в самой экстремальной точке Антарктиды — на полюсе холода. Это самая южная станция на ледяном материке, добавил президент.