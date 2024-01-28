Москва, 28 января, 2024, 14:19 — ИА Регнум. ВСУ потеряли до 205 бойцов на трёх направлениях в зоне СВО, заявил на брифинге 28 января официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Украинские войска понесли потери на херсонском, южнодонецком и запорожском направлениях. Помимо живой силы, ВСУ также лишились техники и оборудования. На первом солдаты армии России ударили по двум бригадам ВСУ и уничтожили до 55 бойцов, четыре автомобиля и гаубицу Д-30.

«Подразделения группировки «Восток» при поддержке артиллерии отразили атаку штурмовиков бригады теробороны в районе Приютного в Запорожской области и нанесли поражение живой силе десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР. Потери противника составили до 80 военнослужащих, две бронемашины, два автомобиля и система залпового огня «Град», — сообщил Конашенков о южнодонецком направлении.

В ходе боестолкновений на запорожском направлении российские бойцы уничтожили до 70 бойцов ВСУ, две машины пехоты, четыре автомобиля и гаубицу Д-30 в районах Работино, Вербового, Нестерянки и Каменского в Запорожской области.

Как сообщало ИА Регнум, в тот же день на донецком направлении ВСУ потеряли до 330 военных убитыми и ранеными. Как заявили в Минобороны, российские военные на этом направлении отразили три атаки ВСУ, а днём ранее нанесли удар по украинскому ЗРК С-300 в Черкасской области и складам в Кировоградской и Днепропетровской областях.