Посёлок Стрельна, Санкт-Петербург, 28 января, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Правительство примет решение о миллиардных вложениях в работу исследователей Антарктиды в 2025–2027 годах. Об этом 28 января заявил президент России Владимир Путин.

«Знаю, что 2025–2027 годы требуют миллиардных вложений в эту работу. Решение правительством пока не принято. Но принято будет», — обратился Путин к полярникам, работающим на станции «Восток».

Глава российского государства вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по видеосвязи приняли участие в вводе станции «Восток» в Антарктиде. Российских лидер подчеркнул, что новая станция позволит укрепить сотрудничество учёных из разных стран, станет открытой площадкой для решения актуальных проблем в сфере изучения природы и окружающей среды.

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Как сообщалоИА Регнум, 31 марта 2023 года Путин утвердил новую Концепцию внешней политики. Согласно документу, Россия продолжит работу по сохранению и расширению своего присутствия в Антарктике, в том числе на основе эффективного использования механизмов и процедур, предусмотренных системой Договора об Антарктике от 1 декабря 1959 года.

В августе 2023 года полярники развернули самый большой флаг России размером 1423 кв. м. на дрейфующей станции «Северный полюс-41» в Арктике. Триколор развернули на безопасном участке на льду Северного Ледовитого океана.