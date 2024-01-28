Москва, 28 января, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Пожар в здании Московского академического театре сатиры на Триумфальной площади потушили. Об этом 28 января сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Сергей Фадеичев/ТАСС

«Принятыми мерами возгорание полностью ликвидировано», — заявили в ведомстве.

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Ранее сообщалось, что вспыхнувший в театре Сатиры пожар удалось локализовать на площади 250 квадратных метров.

В работах по тушению пожара задействовали 76 человек и 21 единицу техники.

Как сообщало ИА Регнум, днём 28 января в здании Театра сатиры в центре Москвы вспыхнул пожар. В результате этого никто не пострадал. Из-за возгорания временно перекрыли для движения автомобилей съезд с Садового кольца на 1-ю Брестскую улицу.

Из здания эвакуировали 50 человек. Пламя распространилось на 350 квадратных метров, и прибывшие на место дополнительные силы спасателей и расчёты пожарных вскрыли крышу здания Театра сатиры. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение техники безопасности при проведении ремонтных работ.