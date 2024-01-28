Канберра, 28 января, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Четвертая ракетка мира итальянец Янник Синнер выиграл в третьем сете матча с россиянином Даниилом Медведевым в финале Australian Open, тем самым сократив отставание. Игра проходит 28 января.

AP/TASS Итальянский теннисист Янник Синнер и российский теннисист Даниил Медведев

Итальянский теннисист одержал победу в третьем сете со счётом 6:4. Синнер сделал четыре эйса, Медведев — один, россиянин совершил 15 невынужденных ошибок, итальянец — девять.

Для Синнера выход в финал турнира «Большого шлема» оказался первым в спортивной карьере. Медведев проводит такой матч уже в шестой раз, в третий — в Мельбурне.

О том, что Медведев победил в двух первых сетах, ИА Регнум сообщало ранее. Россиянин выиграл с одинаковым счётом 6:3 и 6:3. Вторая партия длилась 49 минут, оба теннисиста сделали по эйсу и двойной ошибке, у Синнера — 14 невынужденных ошибок, у Медведева — восемь.

Третья ракетка мира Медведев играл в полуфинале с представляющим Германию Александром Зверевым и проиграл первые два сета, но затем трижды победил и вышел в финал. Он объяснил это волей к победе.