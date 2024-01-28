Бердск, Новосибирская область, 28 января, 2024, 14:04 — ИА Регнум. В Новосибирской области 27 января скончался помощник мэра Бердска Кирилл Слепаков. Ведущему эксперту пресс-центра горадминистрации было 22 года. Об этом сообщили в мэрии города.

berdsk. nso.ru Помощник мэра Бердска Кирилл Слепаков

«27 января 2024 года на 23-м году жизни скоропостижно скончался Слепаков Кирилл Александрович, ведущий эксперт пресс-центра администрации», ― говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.

Слепаков родился 27 июля 2001 года в Бердске, где окончил экономический лицей, а затем поступил в Высший колледж информатики.

В мэрии рассказали, что Слепаков был талантливым человеком, перспективным, трудолюбивым, порядочным и отзывчивым сотрудником.

«Кирилл был <…> готовым в любое время прийти на помощь знакомым, друзьям, коллегам. Поддерживал не только словом, но и делом. Его уважали и ценили», ― добавили в администрации.

Как рассказала в беседе с «Сиб. фм» сестра Кирилла Юлия, брат умер в гараже, где чинил машину. Девушка подчеркнула, что на месте трагедии не было никаких следов насилия, а также признаков несчастного случая. Она предположила, что причиной смерти мог стать тромб или остановка сердца.

Церемония прощания со Слепаковым пройдёт 29 января. В мэрии выразили соболезнования в связи со смертью молодого человека.