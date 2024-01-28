Париж, 28 января, 2024, 14:27 — ИА Регнум. Экологические активисты облили супом знаменитую картину Леонардо да Винчи «Джоконда» («Мона Лиза») в Лувре в Париже. Об этом 28 января сообщило агентство France-Presse.

Кадр из видео

«В воскресенье утром два экологических активиста облили супом бронированное стекло, защищающее «Джоконду» в Лувре», — говорится в сообщении.

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Экоактивисты объяснили свои действия якобы намерением продвигать право на здоровое и устойчивое питание.

Как сообщало ИА Регнум, неизвестный мужчина на инвалидной коляске 29 мая 2022 года бросил куском торта в «Джоконду» в Лувре. После инцидента он встал с коляски и заявил, что предпринял этот акт вандализма ради планеты.

Представители экологического движения Letzte Generation в конце октября 2022 года облили картофельным пюре картину Клода Моне «Стога сена» в потсдамском музее Барберини. После этого два экоактивиста приклеили ладони к стене. В хулиганской акции участвовали четыре человека. А 14 октября 2022 года две девушки облили супом картину «Подсолнухи» Ван Гога, выставленной в Лондонской национальной галерее.