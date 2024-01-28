Москва, 28 января, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Московский театр сатиры отменил ближайший спектакль, запланированный на 28 января, в связи с пожаром, сообщили в пресс-службе театра.

Известия/Эдуард Корниенко

«Отменен один спектакль на 12:00 — «Дороги, которые нас выбирают» на основной сцене. Зрителям отмененного спектакля деньги будут возвращены в полном объеме», — сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

Согласно афише, размещённой на сайте театра, на 12:00 был запланирован показ спектакля «Дороги, которые нас выбирают», на 19:00 на основной сцене — «Невольницы», на «Чердаке Сатиры» — «Родненькие мои».

На вопрос журналиста, будут ли отменять ближайшие показы, в театре пока не смогли ответить.

Кроме того, в театре заявили, что задымление на чердаке театра началось около 11:00 мск. Театр обесточили. В тот момент в театре не проходило спектаклей и других мероприятий. В здании находились сотрудники театра и 17 первых зрителей спектакля.

Как сообщало ИА Регнум, пожар в Театре сатиры вспыхнул 28 января. Дым повалил с крыши здания. Никто не пострадал. В тушении задействовали 62 пожарных и 14 единиц техники. Из-за пожара временно перекрыли для движения автомобилей съезд с Садового кольца на 1-ю Брестскую улицу. В результате образовалась пробка.

Сотрудники МЧС эвакуировали 50 человек. Сообщалось, что кровля купола выполнена из деревянного обрешетника. Огонь распространился на 350 квадратных метров. Пожар локализовали. Сообщалось, что прибывшие на место дополнительные силы спасателей и расчёты пожарных вскрыли крышу здания Театра сатиры.

Прокуратура Москвы поставила на контроль установление обстоятельств и причин пожара в здании на Триумфальной площади. В ведомстве заявили, что на месте работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует Тверской межрайонный прокурор Олег Кудрявцев.

Предварительно, причиной пожара стало нарушение техники безопасности при проведении ремонтных работ.