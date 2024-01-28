Стамбул, Турция, 28 января, 2024, 13:20 — ИА Регнум. В Стамбуле в результате нападения на католическую церковь Санта-Мария в районе Сарыер погиб человек, ещё несколько получили ранения, заявил 28 января министр внутренних дел Али Ерликая, сообщила газета DuvaR.

Erhan Demirtas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Он рассказал, что нападение произошло около 11:40 мск во время службы. В церковь ворвались двое в масках и застрелили человека.

«Начато широкомасштабное расследование этого дела, и предпринимаются усилия по поимке нападавших. Мы решительно осуждаем это гнусное нападение», — сказал Ерликая.

Церковь Рождества Богородицы, или Итальянская латино-католическая церковь Санта-Мария, была открыта для богослужений в 1866 году.

Как сообщало ИА Регнум, 8 января в Стамбуле мужчина ранил имама мечети Галипа Устуи одного из прихожан Биляля Эрдема в районе Фатих. Нападение произошло во время молитвы. Совершил нападение один из посетителей во время молитвы.

Мужчина вёл себя агрессивно и Уста и пытался Эрдем пытались образумить его. Мечеть он покинуть отказался и ранил обоих мужчин. Пострадавших госпитализировали.