Краснодар, 28 января, 2024, 13:08 — ИА Регнум. У водителя автобуса, столкнувшегося с грузовиком на трассе в Краснодарском крае, не было лицензии на перевозку пассажиров. Об этом 28 января сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Также у перевозчика отсутствовали страховые документы, водитель нарушил порядок перевозки грузов в салоне автобуса и эксплуатации тахографа.

Кроме того, транспортное средство следовало на летних шинах.

«За последние два года водитель 40 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД, штрафы не оплачивал», ― сообщил в беседе с ТАСС представитель прокуратуры.

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Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ ― о нарушении Правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Сотрудники ведомства провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинские и автотехнические экспертизы.

По версии следствия, ночью 28 января 2024 года на участке автодороги «Кавказ» произошло столкновение рейсового автобуса, следовавшего из Москвы в Нальчик, и грузового автомобиля Hyundai. В результате погибли два пассажира и водитель автобуса, а также пассажир и водитель грузовика. Пострадали девять человек, в том числе двое детей. Они доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Как сообщало ИА Регнум, рейсовый автобус и большегруз столкнулись в Павловском районе Краснодарского края 28 января на 14-м километре автодороги «Кавказ». В момент аварии в автобусе, который следовал из Москвы в Нальчик, находились 15 пассажиров и два водителя.

По предварительным данным, водитель автобуса уснул за рулём и выехал на встречную полосу. Здесь он лоб в лоб столкнулся с грузовиком Hyundai. В результате погибли два пассажира, водитель автобуса, а также два человека, находившиеся в грузовике. Пострадавших направили в медучреждения Павловского района.