Санкт-Петербург, 28 января, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Скульптуры львов с причала у Дворцового моста в Санкт-Петербурге увезли на реставрацию из-за вандалов, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Государственного музея городской скульптуры (ГМГС).

Александр Демьянчук/ТАСС

«Львы были демонтированы и перевезены в реставрационную мастерскую для ликвидации последствий актов вандализма», — сообщили в музее.

В мастерскую на реставрацию также забрали постаменты, на которых стояли львы.

Других подробностей инцидента пока нет.

Львов уже увозили на реставрацию в сентябре 2022 года. Тогда в музее заявили, что серьезный вред скульптурам наносят люди, желающие на них посидеть. Фигуры для этого не предназначены. Дело в том, что они не имеют каркаса и выполнены из листовой меди.

Статуи львов установили на Дворцовой пристани в 1832 году. Идея установки львов на Дворцовой пристани появилась в первом проекте Луиджи Руска (1817 год). Фигуры выполнили методом чеканки на Александровском чугунолитейном заводе в Санкт-Петербурге. На том же заводе для львов отлили чугунные постаменты.