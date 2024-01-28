Из-за пожара в Театре сатиры в Москве возникла пробка на Садовом кольце
Москва, 28 января, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Спасатели для тушения Театра сатиры на Триумфальной площади в Москве перекрыли дорогу, из-за чего образовалась большая пробка на Садовом кольце, сообщил столичный дептранс в Telegram-канале.
«Перекрыт съезд с Садового кольца на 1-ю Брестскую улицу на время работ оперативных и экстренных служб», — говорится в сообщении.
В ведомстве позднее сообщили об изменении маршрутов автобусов 239 и с369.
Пожар в театре начался днём 28 января, над крышей здания поднялся столб дыма. Пожарные продолжают бороться с огнём, прибыли 62 спасателя и 14 единиц техники. Людей из здания эвакуировали. В 12:00 в театре должно было начаться представление.
По последним данным, площадь пожара достигла 350 квадратных метров. В пресс-службе МЧС сообщили, что пострадавших нет.
По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение техники безопасности при ремонтных работах.