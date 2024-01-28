Москва, 28 января, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Спасатели для тушения Театра сатиры на Триумфальной площади в Москве перекрыли дорогу, из-за чего образовалась большая пробка на Садовом кольце, сообщил столичный дептранс в Telegram-канале.

Известия/Эдуард Корниенко

«Перекрыт съезд с Садового кольца на 1-ю Брестскую улицу на время работ оперативных и экстренных служб», — говорится в сообщении.

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В ведомстве позднее сообщили об изменении маршрутов автобусов 239 и с369.

Пожар в театре начался днём 28 января, над крышей здания поднялся столб дыма. Пожарные продолжают бороться с огнём, прибыли 62 спасателя и 14 единиц техники. Людей из здания эвакуировали. В 12:00 в театре должно было начаться представление.

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По последним данным, площадь пожара достигла 350 квадратных метров. В пресс-службе МЧС сообщили, что пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение техники безопасности при ремонтных работах.