Краснодар, 28 января, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Рейсовый автобус и большегруз столкнулись в Павловском районе Краснодарского края. Погибли пять человек. Об этом сообщили в МВД России.

Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

«28 января в 01:30 (мск) в Павловском районе на 14-м километре автодороги «Кавказ» произошло ДТП с участием рейсового автобуса, следовавшего из Москвы в Нальчик. В момент аварии в нём находилось 15 пассажиров и два водителя, ― говорится в сообщении «МВД Медиа».

По предварительным данным, водитель автобуса уснул за рулём и выехал на встречную полосу. Здесь он лоб в лоб столкнулся с грузовиком Hyundai.

«Пять человек погибли. Восемь пострадали. Проводятся первоначальные следственные действия», ― сообщил заместитель начальника ОГИБДД подполковник полиции Константин Серый.

В МВД уточнили, что погибли два пассажира, водитель автобуса, а также два человека, находившиеся в грузовике. Пострадавших направили в медучреждения Павловского района.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января в Санкт-Петербурге автобус врезался в остановку в Василеостровском районе на перекрёстке улиц Беринга и Наличной. Водитель не справился с управлением, транспортное средство сбило людей и перевернулось.

В результате ДТП пострадали пять человек, четверо из которых находились в тяжёлом состоянии.

Предварительной версией произошедшего в МВД назвали состояние здоровья водителя. По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Водителя задержали.

В тот же день на трассе в Ленинградской области перевернулся школьный автобус, в котором ехали восемь детей. ДТП произошло утром в Выборгском районе на автодороге Пески — Сосново — Подгорье, когда 38-летний водитель не справился с управлением на скользкой дороге и съехал в кювет, где автобус перевернулся на бок. В результате аварии никто не пострадал.