Вашингтон, 28 января, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Внушительный госдолг подвинул экономику США к «краю обрыва», заявил глава американского банка JPMorgan Джеймс Даймон.

ТАСС/ EPA/JUSTIN LANE

«Мы видим этот обрыв. До него ещё около 10 лет, но мы мчимся к нему со скоростью 60 миль в час», — сказал он в эфире телеканала Fox News.

Банкир разделил мнение бывшего спикера палаты представителей Конгресса Пола Райана, назвавшего госдолг увеличивающимся снежным комом с самым предсказуемым кризисом в истории США.

Как сообщало ИА Регнум, в январе Минфин США сообщил, что госдолг превысил $34 трлн, в течение 2023 года став больше на $4 трлн. Белый дом неоднократно в 2023 году призывал Конгресс увеличить лимит задолженности. Помимо этого, министр финансов Джаннет Йеллен отмечала, что такой рост пугает. При этом она отметила, что экономика страны огромна по своим масштабам, а внешний долг США якобы вполне управляем.