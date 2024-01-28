Шри-Джаяварденепура-Котте, 28 января, 2024, 12:56 — ИА Регнум. Сомалийские пираты захватили в Аравийском море рыболовный траулер Lorenzo Putha-4 из Шри-Ланки, сообщило агентство Xinhua.

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Как сообщил департамент рыболовства и водных ресурсов Шри-Ланки, пираты напали на промысловое судно 27 января. На борту траулера находились шесть членов экипажа.

Траулер вышел из Шри-Ланки 12 января. По словам гендиректора департамента Сусанты Кахаваты, никакого контакта с экипажем у властей Шри-Ланки нет, о захвате им стало известно от экипажей от других судов, находящихся поблизости.

Телеканал ADAderana 28 января сообщил, что два рыболовецких судна из Шри-Ланки арестовали за незаконную деятельность в исключительной экономической зоне Мальдив.

Береговая охрана сил национальной обороны Мальдив арестовала два судна Шри-Ланки: на одном находились семь членов экипажа, на другом — шесть. Оба судна находятся под охраной корабля береговой охраны «Нураддин» первой эскадрильи береговой охраны Мальдив. Их доставят в порт Мале и передадут полиции.

Как сообщало ИА Регнум, 5 января сомалийские пираты захватили грузовое судно MV Lila Norfolk, которое шло под флагом Либерии. На борту находились 15 индийских моряков.

Центральное командование США 12 января сообщило о двух пропавших без вести у берегов Сомали американских военных. Они пропали во время проведения ВМС США военной операции возле африканского государства — в районе действий 5-го флота США.