Берлин, 28 января, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Вооружённые силы России получили серьёзное превосходство над украинской армией в зоне боевых действий. Об этом 28 января заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для телеканала Welt.

Александр Полегенько/ТАСС

«Мы видим, что русские продолжают удерживать инициативу в своих руках в этом конфликте», — пожаловался он.

Немецкий журналист также признал, что армия России сумела добиться впечатляющих результатов на донецком направлении в зоне проведения спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января глава офиса лидера киевского режима Андрей Ермак признал преимущество российских военных в воздухе, в то время как украинская армия столкнулась с нехваткой снарядов, систем запуска ракет большой дальности и противоминных машин. Он посетовал также на жалобы бойцов ВСУ на невозможность наступать в таких условиях.

Разведчик ВСУ, представившийся Иваном, 21 января заявил, что морпехам украинских войск придётся отступать в Крынках на восточном берегу Днепра из-за невозможности сдержать наступление Вооружённых сил России. Он сообщил, что корпус морской пехоты ВСУ не смог выдержать темп российских военных, похоже, он давно утратил инициативу.

Президент России Владимир Путин 1 января заявил, что спецоперация на Украине в целом проходит удовлетворительно и противник «сдувается». Глава государства подчеркнул, что стратегическая инициатива в зоне специальной военной операции находится в руках армии России.