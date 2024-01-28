Мельбурн, Австралия, 28 января, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Семикратный чемпион турниров Большого шлема американец Джон Макинрой заявил, что российскому теннисисту Даниилу Медведеву будет физически тяжело играть в финале Australian Open. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Eurosport.

Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Даниил Медведев

«Он провёл три пятисетовика, а Синнер проиграл всего один сет. Поэтому будет просто потрясающе, если Медведев сумеет еще раз проявить себя, ведь ему должно быть очень тяжело физически», — заявил Макинрой.

Он также назвал Медведева гроссмейстером.

Медведев играет в финале Australian Open — 2024 с итальянцем Янником Синнером.

Как сообщало ИА Регнум, Медведев одолел Зверева в полуфинале 26 января со счётом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3. Игра длилась 4 часа 22 минуты.

Российский теннисист после матча рассказал, что, проигрывая два сета, решил бороться до конца, несмотря на усталость. В третьем сете он начал действовать агрессивней и смог переломить ход игры.

Его соперник по финалу Янник Синнер в полуфинале столкнулся с действующей первой ракеткой мира Новаком Джоковичем и одержал сенсационную победу. Сербский теннисист впервые проиграл в турнире Australian Open.