Москва, 28 января, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Причиной пожара в Театре сатиры в центре Москвы стало нарушение техники безопасности при ремонтных работах, сообщили ТАСС 28 января в оперативных службах.

МЧС России. Кадр из видео

«Предварительно, причиной пожара в Театре сатиры стало нарушение техники безопасности при ремонтных работах», — заявил собеседник агентства.

В столичном Дептрансе сообщили, что из-за пожара временно перекрыли для движения автомобилей съезд с Садового кольца на 1-ю Брестскую улицу. На кольце образовалась пробка.

В Театре сатиры в Москве 28 января вспыхнул пожар. Дым повалил с крыши здания. В результате пожара никто не пострадал. В тушении задействовали 62 пожарных и 14 единиц техники.

Сотрудники МЧС эвакуировали 50 человек. Сообщалось, что кровля купола выполнена из деревянного обрешетника. Огонь распространился на 250 квадратных метров.