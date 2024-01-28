Москва, 28 января, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Площадь возгорания в Московском академическом театре сатиры на Триумфальной площади выросла до 350 квадратных метров. Об этом 28 января сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

МЧС России

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По информации МЧС, пожарные эвакуировали из здания театра 50 человек. По словам актёра Олега Кассина, скорее всего, спектакль, который должен был состояться в 12:00, отменят.

В столичном Дептрансе сообщили, что из-за пожара временно перекрыт для движения автомобилей съезд с Садового кольца на 1-ю Брестскую улицу.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 28 января стало известно, что площадь пожара в Московском театре сатиры выросла до 250 квадратных метров. До этого в здании театра на Триумфальной площади вспыхнул пожар.

С крыши театра пошёл дым, к месту пожара направили значительные силы московского пожарно-спасательного гарнизона. По информации МЧС, в результате возгорания никто не пострадал. В тушении пожара задействовали 62 пожарных и 14 единиц техники.