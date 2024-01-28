Москва, 28 января, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Площадь возгорания в здании Московского академического театра сатиры на Триумфальной площади возросла до 250 квадратных метров. Об этом 28 января сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Кадр из видео

«Площадь пожара в Театре сатиры в центре Москвы увеличилась до 250 «квадратов», — сказал он.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3863099" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, ранее 28 января в Театре сатиры в Москве вспыхнул пожар. Дым повалил с крыши здания театра. К месту возгорания направили значительные силы столичного пожарно-спасательного гарнизона.

Из здания начали эвакуировать зрителей, в 12:00 в театре должен был начаться спектакль. По данным МЧС, в результате возгорания никто не пострадал. В тушении задействовали 62 пожарных и 14 единиц техники.