Площадь пожара в Московском театре сатиры выросла до 250 кв. метров
Москва, 28 января, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Площадь возгорания в здании Московского академического театра сатиры на Триумфальной площади возросла до 250 квадратных метров. Об этом 28 января сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.
Кадр из видео
«Площадь пожара в Театре сатиры в центре Москвы увеличилась до 250 «квадратов», — сказал он.
Как сообщало ИА Регнум, ранее 28 января в Театре сатиры в Москве вспыхнул пожар. Дым повалил с крыши здания театра. К месту возгорания направили значительные силы столичного пожарно-спасательного гарнизона.
Из здания начали эвакуировать зрителей, в 12:00 в театре должен был начаться спектакль. По данным МЧС, в результате возгорания никто не пострадал. В тушении задействовали 62 пожарных и 14 единиц техники.