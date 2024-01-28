Самара, 28 января, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Руководство самарского футбольного клуба «Крылья Советов» приняло решение о создании второй команды. Решение об этом опубликовали на официальном сайте команды.

Александр Вильф/РИА Новости

«Крылья Советов — 2» рассматриваются как завершающий этап обучения воспитанников академии. Создание такой команды позволит выстроить целостную систему подготовки: академия — ЮФЛ — МФЛ — ФНЛ-Б — РПЛ», — уточнили в сообщении.

Составы молодежной команды и КС-2 опубликуют позднее.

«Конечно, мы понимаем, что, возможно, результаты новой команды в первом сезоне могут быть не слишком высокими. Но мы будем двигаться своим путём, развивать и работать с ребятами. Они же, получая опыт, будут становиться лучше», — отметил спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко.

«Крылья Советов» после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрали 29 очков. В турнирной таблице команда оказалась на шестом месте.

В первом туре после возобновления чемпионата России «Крылья Советов» встретятся с «Ростовом». Игра состоится 1 марта в 19:00 по московскому времени в Ростове-на-Дону.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 7 января, нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков подписал контракт с московским «Локомотивом».

Отмечалось, что до конца сезона форвард останется в «Крыльях» на правах аренды. Самарский клуб получит 30–35 млн рублей, агентские и подъёмные обойдутся ещё в 100 млн рублей.