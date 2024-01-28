Москва, 28 января, 2024, 11:58 — ИА Регнум. В центре Москвы загорелся Театр сатиры. Видео с места происшествия опубликовал телеканал РЕН ТВ.

МЧС России. Кадр из видео

На кадрах видно, что дым поднимается над куполом здания. Спасатели поднялись на крышу театра, чтобы ликвидировать пожар.

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Возгорание произошло в здании на Триумфальной площади. На место прибыли экстренные службы.

По предварительной информации, огонь вспыхнул на крыше учреждения, загорелись деревянные перекрытия.

По данным телеканала, с внешней стороны здания проводили реконструкцию.

Как сообщало ИА Регнум, пожар в Московском академическом театре сатиры на Триумфальной площади вспыхнул утром 28 января. К месту возгорания направили значительные силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы.

Из здания эвакуировали посетителей и сотрудников. Известно, что в полдень в театре должен был начаться спектакль.

К тушению привлекли 62 пожарных и задействовали 14 единиц техники.