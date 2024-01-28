Появилось видео пожара в Московском театре сатиры
Москва, 28 января, 2024, 11:58 — ИА Регнум. В центре Москвы загорелся Театр сатиры. Видео с места происшествия опубликовал телеканал РЕН ТВ.
На кадрах видно, что дым поднимается над куполом здания. Спасатели поднялись на крышу театра, чтобы ликвидировать пожар.
Возгорание произошло в здании на Триумфальной площади. На место прибыли экстренные службы.
По предварительной информации, огонь вспыхнул на крыше учреждения, загорелись деревянные перекрытия.
По данным телеканала, с внешней стороны здания проводили реконструкцию.
Как сообщало ИА Регнум, пожар в Московском академическом театре сатиры на Триумфальной площади вспыхнул утром 28 января. К месту возгорания направили значительные силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы.
Из здания эвакуировали посетителей и сотрудников. Известно, что в полдень в театре должен был начаться спектакль.
К тушению привлекли 62 пожарных и задействовали 14 единиц техники.