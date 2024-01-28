Киев, 28 января, 2024, 11:25 — ИА Регнум. На Украине достаточно ресурсов среди мужчин, чтобы закрыть все потребности, которые есть у Генштаба, поэтому женщины под мобилизацию попадать не будут. Об этом в эфире телемарафона на «24 канале» заявил заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

«Позиция президента, позиция комитета и позиция в принципе, я думаю, большинства парламентариев состоит в том, что не нужно на сегодняшний день включать женщин в мобилизационный ресурс», ― пояснил он.

Парламентарий подчеркнул, что в законопроекте о мобилизации звучит не «гражданин», а именно мужчины в возрасте 27–60 лет.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о постановке женщина на воинский учёт в добровольном порядке. Учёту подлежат женщины в возрасте от 18 до 60 лет, чья профессия сходна с военно-учётной специальностью.

Также на учёт могут встать гражданки, получившие медицинскую или фармацевтическую специальность. Военнообязанным женщинам нельзя выезжать за пределы страны, а за уклонение от обязательств предусмотрен штраф.

Всеобщую мобилизацию на Украине объявили в феврале 2022 года, её неоднократно продлевали. В декабре 2023 года Зеленский заявил, что в Генштабе ВСУ его попросили мобилизовать дополнительно 450–500 тыс. человек. После этого правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации, который вызвал негодование среди украинцев.

Законопроект, который отправили на доработку, предусматривал снижение планки возраста для мобилизации с 27 до 25 лет, отмену отсрочки для инвалидов третьей группы и лишение уклонистов права на предоставление государственных услуг, в том числе на оформление документов.

Депутат Верховной рады Украины Ирина Совсун 27 января призвала мобилизовать женщин в ВСУ. По её мнению, прописанное в конституции страны правило о необходимости принимать участие в её защите всех граждан должно распространяться и на женский пол.