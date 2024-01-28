Москва, 28 января, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как совмещает отцовство и работу в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Сергей Гунеев/РИА Новости Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«На самом деле дети важнее, чем работа. С годами понимаешь», — заявил Песков.

Представитель Кремля также признался, что приходится жертвовать семейными делами из-за работы. Дети обижаются, добавил он.

«Они привыкают, но обида есть. По мере того как они взрослеют, они потом эти обиды начинают изливать, рассказывать. Становится стыдно», — признался он.

Песков также назвал счастьем преодолевать проблемы, связанные с рождением детей, с их воспитанием, с введением в мир и в работу потом.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 23 января на выставке «Россия» на ВДНХ дал старт Году семьи в стране. В рамках Года семьи в стране пройдёт ряд мероприятий, направленных на популяризацию государственной политики в сфере защиты семьи и на сохранение традиционных семейных ценностей.

Президент 23 января заявил, что многодетные семьи являются опорой России, так как они воспитывают качества, на которых держится страна. Глава государства 10 января заявил, что рад тому, что в стране становится модным быть многодетным.