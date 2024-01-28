Москва, 28 января, 2024, 11:19 — ИА Регнум. В Московском академическом театре Сатиры в центре Москвы вспыхнул пожар. Об этом 28 января сообщили в экстренных службах.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«На Триумфальной площади произошёл пожар в Театре сатиры. С крыши здания поднимается дым», — процитировало слова представителя оперативных служб ТАСС.

Он уточнил, что в данный момент значительные силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы направляются к месту пожара, ведётся эвакуация посетителей театра, в котором в 12:00 должен был начаться спектакль.

По информации главка МЧС, в результате возгорания никто не пострадал.

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