Барселона, Испания, 28 января, 2024, 11:07 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного клуба «Барселона» Хави объявил, что покинет каталонскую команду по окончании нынешнего сезона. Его слова 28 января привело издание Mundo Deportivo.

EPA/ТАСС Хави Эрнандес

«Я хочу объявить, что с 30 июня я не буду продолжать работу в качестве тренера «Барселоны», — сказал он.

Испанский специалист добавил, что обсудил это решение с президентом клуба и правлением каталонской команды.

«Их уверенность во мне до сегодняшнего дня была полной, но пришло время уйти. Это происходит не из-за экономической ситуации. Это решение я принимаю сердцем и думаю, что это лучший исход для клуба», — поделился Хави.

Тренер отметил, что не хочет становиться проблемой для клуба, уточнив, что «Барселона» провела очень неудачный матч, а потому стоит сменить направление для футболистов, не заслуживающих таких результатов.

«Было очень обидно видеть, как мы уступили в матче, в котором нам удалось отыграться и выйти вперёд в счёте. Я не помню такого жестокого матча в моей карьере», — добавил он.

«Барселона» 25 января уступила в овертайме команде «Атлетик» из Бильбао в матче четвертьфинала Кубка Испании со счётом 4:2. При этом основное время встречи закончилось с ничейным счётом 2:2, после чего каталонцы пропустили два мяча и выбыли из турнира.

Как сообщало ИА Регнум, 26 января портал Sport. es написал, что руководство «Барселоны» приняло решение о будущем Хави. Отмечалось, что тренер останется в команде и его не будут увольнять как минимум до конца текущего сезона.

Главный тренер футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп 26 января объявил о том, что решил покинуть команду по окончании нынешнего сезона. Вместе с ним из клуба уйдут его помощники Петер Краветц и Пепейн Лейндерс. Клопп пояснил, что уйдёт из «Ливерпуля», чтобы пожить обычной жизнью.