Вашингтон, 28 января, 2024, 11:36 — ИА Регнум. Бывшие сотрудники ФБР предупредили американский Конгресс об угрозе вторжения мигрантов на территорию США, сообщил телеканал Fox News.

AP/TASS

Группа бывших сотрудников ведомства направила письмо в Конгресс, заявив, что США столкнулись с реальной опасностью вторжения со стороны южной границы. Письмо подписали десять человек, в том числе бывшие помощники директора ФБР Кевин Брок и Крис Свекер, бывший директор Центра по выявлению террористов Тимоти Хили и бывший исполняющий обязанности комиссара по таможне и пограничной охране Марк Морган.

«Современная история США не знала вторжений на свою территорию, и тем не менее такое вторжение уже идёт», — сообщили экс-сотрудники спецслужбы.

Отмечается, что взрослые мужчины со всего мира, способные держать оружие в руках, в том числе из недружественных США стран, тысячами прибывают в Штаты. Их не выбрасывает волнами из моря, и они не прыгают с парашютом с самолётов. Они спокойно переходят границу, заявили бывшие фэбээровцы.

Хотя федеральные чиновники неоднократно заявляли, что мигрантов пускают только после прохождения многоуровневого процесса проверки, в том числе биографической и биометрической проверки, поток прибывающих мигрантов слишком велик, говорится в публикации.

В 2023 финансовом году в США через южную границу в Техасе зафиксировали рекордное количество нелегальных проникновений — 2,476 миллиона случаев. Только в декабре таких случает было более 302 тысяч.

Власти Техаса стали вывозить нелегалов в другие штаты. Верховный суд США объявил действия властей штата незаконными, тогда как губернаторы ряда штатов выразили поддержку Техасу и направили в регион войска. Между этими штатами и Вашингтоном возникла напряжённая ситуация.

Президент США Джо Байден 27 января заявил, что готов принять жёсткие меры по борьбе с нелегальной миграцией. При этом он отметил, что южные границы плохо охраняются от мигрантов.

Часть американских законодателей требует, чтобы на борьбу с мигрантами выделили деньги, и только на этих условиях согласна одобрить выделение новой помощи Украине.