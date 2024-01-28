Москва, 28 января, 2024, 10:19 — ИА Регнум. Страх организаторов семинара блогера и VIP-коуча Инны Тлиашиновой в Химках перед налоговой службой стал вероятной причиной нападения на журналистку «Известий» Наталию Графчикову. Об этом корреспондент сообщила 28 января после посещения следственного отдела, написали «Известия».

Известия Наталия Графчикова

По её словам, в ведомстве рассказали, что организаторы мероприятия не пустили правоохранителей в дом, а свою агрессивную реакцию на съёмочную группу объяснили нежеланием привлекать к себе лишнее внимание со стороны средств массовой информации.

«Организаторы «фестиваля» пояснили, что побоялись привлекать к себе излишнее внимание, побоялись, что после нашего сюжета начнут копаться в их доходах, начнут проверять их налогообложение, разные документы», — поделилась Графчикова.

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Она добавила, что организаторы семинара уже успели удалить все материалы с флеш-карты и камер видеонаблюдения на территории дома, а также отказались от дачи показаний.

Графчикова отметила, что если бы к съёмочной группе отнеслись по-человечески, то ничего бы не произошло.

Как сообщало ИА Регнум, на Графчикову напали охранники на семинаре, который блогер Инна Тлиашинова организовала в коттедже в Химках. На мероприятии журналист и оператор «Известий» должны были выполнить редакционное задание и подготовить специальный репортаж.

Корреспондент начала задавать вопросы Тлиашиновой, после чего на журналистку набросилась охрана. Её повалили на пол и стали бить, а также душили. Охранники вытолкнули Графчикову на мороз без обуви. У неё также отобрали телефон, на который она записывала свои действия. В ходе нападения репортёр ударилась головой, ей стало плохо.

Графчикова попросила вызвать полицию и скорую помощь, однако помощники Тлиашиновой не позволяли сделать этого, пока пытались удалить отснятый журналисткой материал с её телефона. Помощники блогера также напали на оператора и сломали его камеру, отобрав флеш-карту для записывающего устройства.

Журналистка пожаловалась врачам на боли в голове, тошноту и головокружение. У неё заподозрили сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Медики выявили у нее гематому в правой лобно-височной области и ушибы мягких тканей головы, верхних и нижних конечностей.