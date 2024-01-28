Названа возможная причина нападения на журналистку «Известий»
Нападение охраны коуча на журналистку «Известий» объяснили страхом перед налоговой
Москва, 28 января, 2024, 10:19 — ИА Регнум. Страх организаторов семинара блогера и VIP-коуча Инны Тлиашиновой в Химках перед налоговой службой стал вероятной причиной нападения на журналистку «Известий» Наталию Графчикову. Об этом корреспондент сообщила 28 января после посещения следственного отдела, написали «Известия».
По её словам, в ведомстве рассказали, что организаторы мероприятия не пустили правоохранителей в дом, а свою агрессивную реакцию на съёмочную группу объяснили нежеланием привлекать к себе лишнее внимание со стороны средств массовой информации.
«Организаторы «фестиваля» пояснили, что побоялись привлекать к себе излишнее внимание, побоялись, что после нашего сюжета начнут копаться в их доходах, начнут проверять их налогообложение, разные документы», — поделилась Графчикова.
Она добавила, что организаторы семинара уже успели удалить все материалы с флеш-карты и камер видеонаблюдения на территории дома, а также отказались от дачи показаний.
Графчикова отметила, что если бы к съёмочной группе отнеслись по-человечески, то ничего бы не произошло.
Как сообщало ИА Регнум, на Графчикову напали охранники на семинаре, который блогер Инна Тлиашинова организовала в коттедже в Химках. На мероприятии журналист и оператор «Известий» должны были выполнить редакционное задание и подготовить специальный репортаж.
Корреспондент начала задавать вопросы Тлиашиновой, после чего на журналистку набросилась охрана. Её повалили на пол и стали бить, а также душили. Охранники вытолкнули Графчикову на мороз без обуви. У неё также отобрали телефон, на который она записывала свои действия. В ходе нападения репортёр ударилась головой, ей стало плохо.
Графчикова попросила вызвать полицию и скорую помощь, однако помощники Тлиашиновой не позволяли сделать этого, пока пытались удалить отснятый журналисткой материал с её телефона. Помощники блогера также напали на оператора и сломали его камеру, отобрав флеш-карту для записывающего устройства.
Журналистка пожаловалась врачам на боли в голове, тошноту и головокружение. У неё заподозрили сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Медики выявили у нее гематому в правой лобно-височной области и ушибы мягких тканей головы, верхних и нижних конечностей.