Вашингтон, 28 января, 2024, 10:21 — ИА Регнум. Властям Соединённых Штатов Америки нужно сконцентрироваться на восстановлении отношений с Россией. Такое мнение 28 января высказал бывший разведчик американской армии Скотт Риттер в соцсети Х.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Восстановление отношений с Россией <…> должно стать нашим главным приоритетом», — написал он.

По словам эксперта, Украина не имеет стратегического значения ни для США, ни для НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, 27 января обозреватель Моника Шоуолтер в статье для издания American Thinker написала, что украинцы не хотят воевать за свою страну, а потому Киеву нужно договориться с Россией о мире и отдать часть территорий. По её словам, ВСУ на сегодня в значительной степени мертвы и очень много молодых жителей Украины покидают страну.

Глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук 28 января заявил, что Москва остаётся открытой к содержательным предложениям по урегулированию конфликта на Украине дипломатическим путём. Дипломат подчеркнул, что Киев подчиняется США, Британии и Евросоюзу, которые хотят нагнетать украинский кризис из желания нанести поражение России.