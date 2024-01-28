Вашингтон, 28 января, 2024, 10:05 — ИА Регнум. Жители Украины не хотят сражаться за свою страну, и потому Киеву стоит договориться с Россией о мире и отдать часть территорий. Такое мнение 27 января высказала обозреватель Моника Шоуолтер в статье для издания American Thinker.

Сергей Корсун ИА Регнум

Как отметила журналист, на данный момент украинские войска в большей степени уже погибли, и очень много молодых жителей Украины бежит из страны.

«Если они не хотят сражаться за свою страну, почему мы должны финансировать эту авантюру? Не лучше ли договориться с Россией о мире, может быть, провести референдум, учитывая, что значительная часть Восточной Украины всё равно предпочла бы быть частью России?» — написала она.

Шоуолтер также призвала лишить Украину поддержки со стороны США, так как Киев арестовывает американских журналистов на подконтрольной ему территории за новостные сообщения. Она также призвала разъяснить слухи об огромных состояниях и коррупции среди элиты Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 23 января испанская газета ABC написала, что лидер киевского режима Владимир Зеленский находится в отчаянии на фоне военных неудач ВСУ и уменьшения помощи со стороны Запада. Журналисты отметили, что Киев проигрывает в конфликте с Россией, а его союзники выказывают усталость от конфликта.

Позднее в этот же день бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен написал, что в ЕС началась паника из-за отсутствия у Украины возможностей противостоять давлению Вооружённых сил России. По его словам, нет никакого сомнения в том, что Москва добьётся успеха в этом конфликте.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 января заявил, что поддержка Западом находящегося в агонии киевского режима осложнила поиск путей мирного урегулирования на Украине.