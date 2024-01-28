Москва, 28 января, 2024, 09:46 — ИА Регнум. Четырнадцатилетнюю фигуристку Марию Симонову выписали из больницы, куда её госпитализировали после падения на лёд во время проката на всероссийских соревнованиях на призы президента Федерации фигурного катания Москвы. Об этом спортсменка сообщили в фан-аккаунте в Telegram-канале.

Кадр из видео

«Меня выписали из больницы, сейчас едем домой, всё хорошо», ― написала Симонова.

Фигуристка поблагодарила всех, кто навещал её в медучреждении, писал слова поддержки, делал подарки и интересовался её самочувствием.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января в короткой программе на всероссийских соревнованиях на призы президента Федерации фигурного катания на коньках Москвы (ФФККМ) партнёр Симоновой Мартин Бреславский не смог удержать спортсменку во время поддержки, фигуристка упала и ударилась головой о лёд. Несмотря на падение, спортсмены продолжили выступление. Пара получила оценку 42,51 балла.

После соревнований Симонову госпитализировали. 25 января фигуристку перевели из реанимационного отделения в отделение нейрохирургии. Врачи выявили у 14-летней спортсменки черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, гематому на голове и ушиб бедра. При этом компьютерная томография не выявила опасных травм.