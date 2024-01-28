Красноярск, 28 января, 2024, 09:11 — ИА Регнум. В торговом центре в Красноярске потушили пожар, вспыхнувший из-за короткого замыкания, сообщили 28 января в пресс-службе регионального управления МЧС России.

ГУ МЧС России по Красноярскому краю

«Пожар ликвидирован в течение трёх часов на площади 50 квадратных метра», — сообщили в МЧС.

Пожар вспыхнул утром в павильоне по продаже посуды, как отметили в ведомстве — из-за короткого замыкания электропроводки.

Возгорание произошло, когда торговый центр не работал и посетителей в нём не было. В тушении пожара приняли участие 58 специалистов МЧС, задействовавших 18 единиц техники.

По данным местного портала NGS24.RU, пожар вспыхнул в микрорайоне Энергетики в доме №55 на улице Говорова в торговом центре «Звёздный».

Как сообщало ИА Регнум, 25 января в городе Бодайбо Иркутской области вспыхнул пожар в магазине на складе стройматериалов. В результате никто не пострадал, пожару присвоили повышенный ранг сложности.

В Челябинске 19 января вспыхнул крупный пожар на вещевом рынке «Восточный город» в центре города. Прокуратура организовала проверку из-за этого ЧП.