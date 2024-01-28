Вашингтон, 28 января, 2024, 08:37 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден оговорился и назвал бывшего американского лидера Дональда Трампа действующим главой государства. Это произошло 27 января на ужине Демократической партии в штате Южная Каролина, трансляцию с которого вёл канал C-Span.

AP/TASS Дональд Трамп

Как отметил Байден, в скором времени будут видны доказательства того, что американские потребители вновь обрели уверенность в экономику США.

«Знаете, кто ещё это увидит: Дональд Трамп. Видели, что он недавно сказал? Он сказал, что хочет, чтобы экономика разрушилась в этом году. Действующий президент, прости Господи», — сказал он.

После этого американский лидер стал называть Трампа «бывшим президентом», говоря, что никто из граждан США не должен желать краха американской экономике. При этом Байден признал, что некоторые из заявлений экс-президента выводят его из себя, и извинился за потерю самообладания.

Одна из присутствующих женщин протестовала и попыталась перебить Байдена, однако её вывели из зала. После этого американский лидер поблагодарил присутствующих за поддержку.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 28 января Байден заявил, что Трамп якобы не может отличить свою соперницу по избирательной гонке, экс-постпреда США при ООН Никки Хейли от Нэнси Пелоси, до этого занимавшую пост главы палаты представителей Конгресса. Он также раскритиковал экс-президента за то, что тот якобы оставил после себя меньше рабочих мест, чем было в стране до его правления.

В июне 2023 года президент США оговорился, когда произносил фамилию президента России Владимира Путина на пресс-конференции в Женеве. Байден начал произносить фамилию Трампа, когда говорил о президенте России, однако после этого исправился.