Вашингтон, 28 января, 2024, 08:16 — ИА Регнум. Экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп в случае победы на грядущих президентских выборах введёт пошлину в размере 60% на импорт товаров из Китая. Такую инициативу Трамп, как утверждает издание The Washington Post, обсудил со своими советниками.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«В частном порядке Трамп обсуждал с советниками возможность введения фиксированного 60-процентного тарифа на весь китайский импорт», — сообщил WP знакомый с ситуацией источник.

Отмечается, что ряд экономистов слоняются к тому, что введение упомянутых пошлин может привести к огромным сбоям в экономике США и мировой экономике в целом.

Как передавало ИА Регнум, в августе The Washington Post сообщила, что импорт США из Китая в период с января по май 2023 года сократился на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В результате основным партнёром американской экономики стала Мексика, что привело к попыткам ведущих компаний США перестроить логистические цепочки.