Лондон, 28 января, 2024, 08:15 — ИА Регнум. У Военно-морских сил Великобритании недостаточно мощи для нанесения ударов по целям мятежного движения «Ансар Алла» (хуситы) на территории Йемена. Об этом 27 января написала британская газета The Telegraph.

US Navy/Global Look Press

Отмечается, что британские корабли оказались не в состоянии наносить удары по целям хуситов в Йемене. Ввиду этого армия Британии вынуждена использовать для ударов самолёты, которым приходится лететь по 2,4 тыс. км с ближайшей базы.

Как отметил британский контр-адмирал в отставке Крис Пэрри, из-за этого ВМС Британии не в состоянии конкурировать с российским и китайским военными флотами, так как в этом случае разница вооружений сравнима с разницей между ножом и пистолетом.

Как сообщало ИА Регнум, 25 января военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что бойцы движения «Ансар Алла» нанесли удар ракетой по военному кораблю США в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе. Это произошло в результате столкновения с группой американских эсминцев.

Центральное командование Вооружённых сил США 20 января сообщило, что с 19 ноября по 18 января хуситы не менее 31 раза атаковали гражданские суда в Красном море с использованием противокорабельных баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников.

«Ансар Алла» — мятежное движение, правящее на севере Йемена, которое сотрудничает с Ираном и партией «Хезболла» из Ливана. Оно начало поддерживать палестинцев в секторе Газа атаками на гражданские суда в Красном море после начала армией Израиля наземной операции на территории палестинского анклава.