В Британии назвали условие для разгрома объектов хуситов
Telegraph: ВМС Великобритании не хватило огневой мощи для ударов по хуситам
Лондон, 28 января, 2024, 08:15 — ИА Регнум. У Военно-морских сил Великобритании недостаточно мощи для нанесения ударов по целям мятежного движения «Ансар Алла» (хуситы) на территории Йемена. Об этом 27 января написала британская газета The Telegraph.
Отмечается, что британские корабли оказались не в состоянии наносить удары по целям хуситов в Йемене. Ввиду этого армия Британии вынуждена использовать для ударов самолёты, которым приходится лететь по 2,4 тыс. км с ближайшей базы.
Как отметил британский контр-адмирал в отставке Крис Пэрри, из-за этого ВМС Британии не в состоянии конкурировать с российским и китайским военными флотами, так как в этом случае разница вооружений сравнима с разницей между ножом и пистолетом.
Как сообщало ИА Регнум, 25 января военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что бойцы движения «Ансар Алла» нанесли удар ракетой по военному кораблю США в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе. Это произошло в результате столкновения с группой американских эсминцев.
Центральное командование Вооружённых сил США 20 января сообщило, что с 19 ноября по 18 января хуситы не менее 31 раза атаковали гражданские суда в Красном море с использованием противокорабельных баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников.
«Ансар Алла» — мятежное движение, правящее на севере Йемена, которое сотрудничает с Ираном и партией «Хезболла» из Ливана. Оно начало поддерживать палестинцев в секторе Газа атаками на гражданские суда в Красном море после начала армией Израиля наземной операции на территории палестинского анклава.