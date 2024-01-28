Москва, 28 января, 2024, 07:58 — ИА Регнум. Российская Федерация справедливо и эффективно ответит на любые попытки западных стран конфисковать российские активы, сообщили в воскресенье, 28 января, в Министерстве иностранных дел.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«О нелегитимности односторонних принудительных мер, принимаемых западными странами в отношении российской собственности за рубежом, мы говорили не раз… Изъятие имущества РФ неправомерно и нарушает основополагающие принципы и нормы международного права», — приводит «РИА Новости» сообщение российского внешнеполитического ведомства.

В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что любые действия, направленные на конфискацию российских активов, будут рассмотрены как неприкрытое воровство. Любые же попытки конфисковать суверенную недвижимость повлекут за собой ответные и эффективные меры.

Юрист Дмитрий Романенко 27 января в эфире радио Sputnik заявил, что любая попытка Соединённых Штатов Америки конфисковать замороженные из-за антироссийских санкций активы России приведёт к оттоку денег из страны. По его словам, страны — сателлиты Вашингтона уже начали активно выводить деньги из США.

С начала проведения Россией специальной военной операции на Украины Евросоюз и США заморозили активы Банка России в размере 260 миллиардов евро. Блокировку российских активов на Западе член комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Белик назвал воровством. В интервью ИА Регнум он объяснил, что Вашингтон пытается забрать себе российские активы, поскольку у США наблюдаются серьёзные проблемы с предоставлением финансовой помощи Украине.

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль 25 января заявил, что Киев получил от США гарантии помощи, включающие конфискацию активов России, для «финансирования восстановления Украины».