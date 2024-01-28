Варшава, 28 января, 2024, 07:46 — ИА Регнум. Запад в 2024 году перестанет использовать заявления о намерении одолеть Россию из-за невозможности сделать это, написал профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский в статье для газеты Myśl Polska.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Он считает, что ближайшие месяцы западные страны будут формулировать новую официальную позицию из-за проблем с их действующим сценарием. По мнению Модзелевского, Запад уже понял, что одолеть Россию ему не удастся.

Профессор отметил, что российская экономика выдержала санкционный удар и не развалилась из-за опасений перед западным миром. Эксперт считает, что Запад, оформляя новую доктрину, попытается представить свой провал как победу.

Доцент Финансового университета при правительстве, научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлёв 19 ноября в беседе с ИА Регнум выразил точку зрения, что западные страны использовали уже все возможные экономические санкции в отношении России, из-за чего они перешли к силовым воздействиям руками Украины. Он также указал на попытки Запада разрушить отношения Москвы с другими странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Президент РФ Владимир Путин 1 января заявил, что Запад не помогает противнику России, он сам является противником нашей страны. Он подчеркнул, что западные политики долго выращивали нынешний киевский режим, чтобы создать конфликт между Россией и Украиной. Путин добавил, что, используя это противостояние, Запад решает свои задачи руками украинцев.