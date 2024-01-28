Купянск, Украина, 28 января, 2024, 07:26 — ИА Регнум. Вертолёт Ка-52 «Аллигатор» Воздушно-космических сил России поразил взводный опорный пункт ВСУ на купянском направлении в зоне проведения СВО. Об этом в воскресенье, 28 января, сообщило Министерство обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Ка-52 «Аллигатор»

«На купянском направлении специальной военной операции экипаж Ка-52 ВКС России нанёс удар по взводному опорному пункту Вооружённых сил Украины», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте оборонного ведомства.

Отмечается, что поражение цели происходило на предельно малой высоте. После выполнения задачи экипаж вертолёта, применив тепловые ловушки, вернулся на аэродром базирования.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Запад» ВС России Сергей Зыбинский сообщил, что подразделения группировки за сутки отразили на купянском направлении пять атак и контратак штурмовых групп из состава 32-й механизированной бригады и 103-й бригады территориальной обороны противника в районах Синьковки (Харьковская область) и Тернов (Донецкая Народная Республика).

Кроме того, как передавало ИА Регнум, артиллерийские расчёты группировки войск «Запад» поразили передовой пункт управления ВСУ на купянском направлении с помощью артиллерийской снаряда «Краснополь». Выполнение огневой задачи по объекту, данные о котором передали операторы дронов 6-й общевойсковой армии группировки, велось из самоходных гаубиц «Мста-С» с расстояния 19 километров.