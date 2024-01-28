Киев, 28 января, 2024, 07:23 — ИА Регнум. Оппозиционные партии могут заблокировать работу Верховной рады парламента, чтобы ударить по главе киевского режима Владимиру Зеленскому, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-блоге.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

Эксперт считает, что украинский парламент могут полностью покинуть сразу несколько крупнейших фракций, такие как «Батькивщина» Юлии Тимошенко, «Европейская солидарность» Петра Порошенко и блок «За будущее», который связан с олигархом Игорем Коломойским. Соскин пояснил, что подобный шаг приведёт к недееспособности Рады из-за отсутствия кворума.

Он уточнил, что указанную проблему смогут решить учреждением нового парламента, а для этого Киеву необходимо отменить в стране военное положение и провести голосование. Эксперт напомнил о словах главы фракции «Слуга народу» Давида Арахамии, который сообщил о сложении мандатов сразу 17 депутатами этой политический силы

Соскин полагает, что такой процесс сигнализирует о постепенном распаде украинского парламента. Он добавил, что отсутствие действующей Рады парализует власть главы Украины.

Как сообщало ИА Регнум, ранее директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник предупредил, что в Верховной раденазрел бунт против украинского главы. Он отметил, что на Украине начался парламентский кризис, который может привести к частичной потере властных полномочий главы киевского режима.

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко 8 января выразил мнение о том, чтоглава киевского режима в политическом смысле уже мёртв.