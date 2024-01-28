Наступивший 704-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован заявлением главы второго департамента стран СНГ МИД России Алексея Полищука с напоминанием о том, что Россия всегда оставалась открытой к действительно содержательным предложениям по дипломатическому урегулированию украинского конфликта.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Вместе с тем в интервью ТАСС 28 января он напомнил, что нынешнее киевское руководство — это марионетки, в первую очередь Вашингтона, Лондона и Брюсселя, которым выгодно подогревать украинский кризис, с помощью которого они, в частности, пытаются решить задачу нанесения России «стратегического поражения».

Россия могла бы быстро завершить украинский конфликт через переговоры, но США мешают этому процессу, заявил бывший разведчик американкой морской пехоты Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Тем временем на купянском направлении в районах Синьковки Харьковской области и Тернов в Донецкой Народной Республике подразделения группировки войск «Запад» Вооружённых сил России отразили две атаки и три контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады и 103-й бригады территориальной обороны, информирует 28 января начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Отличились и операторы дронов 6-й общевойсковой армии группировки, уничтожив с помощью артиллерийского снаряда «Краснополь» передовой пункт управления батальона Вооруженных силы Украины (ВСУ).

На херсонском направлении расчёты ПВО соединения ВДВ в составе расчётов ПЗРК «Верба» и экипажей ЗРК «Стрела-10М» сбили три вражеских беспилотных летательных аппарата «Баба Яга».

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