Москва, 28 января, 2024, 06:58 — ИА Регнум. Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» в 2024 году собирается осуществить физические пуски на АЭС в Бангладеш и Индии. Об этом заявил журналистам глава организации Алексей Лихачёв.

Иван Шилов ИА Регнум «Росатом»

«В этом году за рубежом у нас два физпуска запланировано совершенно точно: это станция «Руппур» в Бангладеш и это третий блок «Куданкулам» в Индии», — сказал он в беседе в эфире телеканала «Россия-24».

Лихачёв также отметил, что «Росатом» планирует подготовить к физическому пуску АЭС в Турции. Кроме того, по словам главы госкорпорации, на стадии высокой готовности находятся некоторые договоренности с другими странами.

Так, Белоруссия изучает возможность создания третьего блока новой станции. Помимо этого, схожие контакты поддерживаются со странами Ближнего Востока. Армения должна определить формат развития своей атомной энергетики в течение 1,5–2 лет.

Как сообщало ИА Регнум, 6 октября инжиниринговый дивизион корпорации «Росатом» объявил о планах начать монтаж ядерного оборудования на втором блоке строящейся в Египте АЭС «Эд-Дабаа».

9 ноября «Росатом» доставил на площадку строительства АЭС «Аккую» в Турции корпус реактора для третьего энергоблока. 12 декабря в республике разрешили вводить в эксплуатацию первый энергоблок указанной атомной электростанции.