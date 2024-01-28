Вашингтон, 28 января, 2024, 05:30 — ИА Регнум. Продюсер американского анимационного сериала «Симпсоны» и обладатель премии «Эмми» Джон Буш скончался в возрасте 69 лет от онкологического заболевания. Об этом сообщил журнал Hollywood Reporter со ссылкой на заявление друга продюсера.

Sammedan Свеча

«Буш умер 23 января в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелес от B-клеточной лимфомы ствола мозга, сообщил его друг Кевин Баннерман», — говорится в материале.

Буш получил свою премию «Эмми» в 2001 году за работу над «Симпсонами», разделив приз за выдающуюся анимационную программу с Джеймсом Л. Бруксом, Мэттом Греннингом и Элом Джином. В следующем году он был номинирован еще на одну премию «Эмми».

Как передавало ИА Регнум, 17 января в пресс-службе Театра имени Комиссаржевской сообщили, что заслуженный артист России Александр Вонтов, сыгравший роль Иосифа Сталина в фильме «Зоя» о Зое Космодемьянской, ушёл из жизни на 74-м году жизни.