Берлин, 28 января, 2024, 05:08 — ИА Регнум. Многотысячные акции протеста против правого экстремизма и партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) состоялись в ряде городов Германии. Об этом 27 января сообщило агентство DPA.

Opposition24.de Альтернатива для Германии (AfD)

В Дюссельдорфе такая акция, по данным полиции, около 100 тыс. человек, в Оснабоюке в акции приняли участие 25 тысяч человек, в Мангейме — около 20 тысяч человек, в других городах число демонстрантов составляло от тысячи до 12 тысяч человек. Люди пришли с плакатами, на которых были надписи: «Никогда больше!», «Против АдГ — мы не молчим. Мы не смотрим в сторону, мы действуем».

В некоторых городах участниками протестных акций стали видные политики Германии. В Зигмарингене на ней присутствовал премьер-министр Баден-Вюртемберга Винфрид Кречман (партия «зелёных»), в Ахене — министр финансов Кристиан Линднер (Свободная демократическая партия) и премьер-министр Шлезвига-Гольштейна Даниэль Гюнтер (Христианско-демократический союз), в Оснабрюке, на митинг пришёл глава минобороны Борис Писториус.

Глава минобороны ФРГ пояснил, что АдГ стремится изменить политическую систему страны и вернуться во времена «расового безумия, дискриминации, неравенства и беззакония».

«Сегодня мы лучше это знаем, история не должна повториться», — добавил Писториус.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 20 января на улицы городов Германии против правого экстремизма и партии АдГ вышли более 144 тыс. человек. Поводом для протестов послужила утечка информации о тайном собрании правых экстремистов, где они обсуждали депортацию из Германии 2 млн человек.

Экс-председатель бундестага Вольфганг Тирзе заявил, что немецкому правительству нужно изучить вопрос о признании партии «Альтернатива для Германии» экстремистской и рассмотреть возможность её запрета.

При этом АдГ признана экстремистской уже в трёх федеральных землях Германии. Третьей стала 8 декабря Саксония. Проводившаяся несколько лет юридическая экспертиза показала, будто партия «несомненно» преследует антиконституционные цели.